Однако, по мнению Арестовича, вряд ли они выдвинутся в харьковском направлении.

Вблизи Харькова стоит российская 144 дивизия, есть вероятность наступления на город.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

По его словам, те войска, которые двигались с севера Харьковской области – притормозили, ведь ВСУ сильно ударили по ним. Но за спиной этих сил стоят другие.

"На территории Белгородской области стоит 144 дивизия в полном составе. И прискакала одна из бригад береговой охраны. Насколько я помню, какого-то из флотов", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что это неприятная сила, и если она придет на Харьков, то будет проблема.

Однако, по мнению Арестовича, вряд ли они выдвинутся в харьковском направлении. Скорее всего, Россия может направить эти войска на усиление Славянска, Краматорска.

"По замыслам, целям и задачам, которые они ставят – это не Харьков", – пояснил Арестович.

Он отметил, что российская армия стоит на харьковском направлении лишь для того, чтобы ВСУ не перебрасывали свои силы оттуда на другие участки фронта.

Советник главы ОП пояснил, что бросать эти силы на Харьков смысла нет, ведь они не возьмут город и не решат задачу.

"Если бросят (российские войска на Харьков – ред.), то будут идиотами. Конечно, нашим станет там нелегко. Но, с другой стороны, не будет усиления Славянского и Изюмского группировок", – отметил Арестович и добавил: хоть Харьков не возьмут, но могут обстреливать. ПВО работает, но артиллерийские снаряды не перехватывает.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские специалисты укрепляют Харьков несколькими кольцами обороны, ПВО не может справиться с таким количеством вражеских обстрелов.

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