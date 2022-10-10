В Харьковской области временно может отсутствовать электро- и водоснабжение.

В результате ракетных ударов России по Харькову и критической инфраструктуре Харьковской области были повреждены ряд объектов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он предупредил, что в регионе временно может отсутствовать электро- и водоснабжение.

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"Все экстренные службы сейчас работают над скорейшим восстановлением поврежденной инфраструктуры. Опасность еще не миновала. Оставайтесь в укрытиях", - добавил Синегубов.

Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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