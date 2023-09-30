Она отмечает, что враг применяет огромное количество оружия с очень сложными тактическими маневрами.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о показателе отражения российских атак и хитрости оккупантов. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об усилении средств противовоздушной обороны Украины.

Гуменюк отметила, что эта система гибкая, она "реагирует на вызовы и соответствующие направления, которые отслеживаем".

"Мы проводим аналитику и тактики врага, и направлений, которые он прорабатывает. Также адекватность системы защиты просматривается и в результативности. В частности, мы говорим о том, какие соотношения можем демонстрировать: 70-80% - это достаточно высокий уровень отражения атак", - сказала она.

В то же время пресс-секретарь констатировала, что попадания все же случаются, и на это враг делает ставку, применяя значительное количество и плотность атак, чтобы истощить систему ПВО и определить пути ее обхода.

Так, Гуменюк отметила, что враг применяет разную тактику, разные направления и разную плотность атак. Также оккупанты могут применять хитрости: изменение маршрута, когда применяется сложное маневрирование, что характерно не только ракетам, но и дронам; используются особенности ландшафта, когда объекты порой исчезают из зоны восприятия, а затем резко появляются.

"Но в любом случае уровень нашего противодействия не меньше 50%. И это уже высокий показатель. Понятно, что всем хочется 100% - го выпуска, попадания и отражения полноценно атаки. Но надо осознавать, что враг применяет огромное количество оружия с очень сложными тактическими маневрами", - сказала пресс-секретарь.

Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны юга заявили, что ночью российские оккупанты совершили очередную атаку "Шахедами" по территории Украины. Дроны были запущены с крымского мыса Чауда и направлены преимущественно по южным регионам. 20 дронов были уничтожены в Винницкой области, шесть – в Одесской и четыре-в Николаевской.

Впоследствии Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили, что всего ночью было зафиксировано около 40 ударных беспилотников "Shahed-131/136".

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