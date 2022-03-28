Сейчас ГСЧС активно проводится разминирование территорий, чтобы посевная кампания в стране началась вовремя.

С начала вторжения российских оккупантов пиротехники обезвредили около 12 тысяч боеприпасов, из них – 398 авиационных бомб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий во время брифинга.

"С начала боевых действий пиротехники обезвредили около 12 тысяч боеприпасов, из них – 398 авиационных бомб", - сказал он.

Также он подчеркнул, что ГСЧС активно проводится разминирование территорий, чтобы посевная кампания в стране началась вовремя.

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