С начала вторжения российских оккупантов пиротехники обезвредили около 12 тысяч боеприпасов, из них – 398 авиационных бомб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий во время брифинга.
"С начала боевых действий пиротехники обезвредили около 12 тысяч боеприпасов, из них – 398 авиационных бомб", - сказал он.
Также он подчеркнул, что ГСЧС активно проводится разминирование территорий, чтобы посевная кампания в стране началась вовремя.