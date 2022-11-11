Судьба коллаборанта пока неизвестна.

Утром 11 ноября в Мелитополе взорвали подъезд, в котором живет предатель Андрей Бойка. Оккупанты поставили его во главе департамента культуры и спорта.

Как сообщил мэр Иван Федоров, утро для коллаборанта Бойки началось "громко и горячо".

"По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новости от сил сопротивления", - отметил мэр.

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Местное издание "РИА-Мелитополь" изначально сообщало, взорвавших машину коллаборанта. Впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел в подъезде его дома.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь с 26 февраля текущего года находится под контролем оккупантов. Из города выехали более половины жителей.

Город захвачен, но не покорен противником. В Мелитополе и недалеко от города работают украинские партизаны там не раз раздавались взрывы. В частности, 3 ноября стало известно, что в результате взрывов была разрушена часть завода, где был основной штаб захватчиков.

8 ноября Иван Федоров поделился, что в селе Вознесенка Мелитопольского района украинские партизаны подорвали место базирования противников.

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