Детали инцидента уточняются, отметил городской голова Мелитополя.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели четыре громких взрыва.

Взрывы в Мелитополе слышал весь город, сообщил мэр города Иван Федоров. Городской голова добавил, что детали уточняются.

"Бавовняный закат для русни в пока оккупированном Мелитополе. 4 громких взрыва, которые слышал весь город", - отметил он.

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Мелитополь с 26 февраля текущего года находится под контролем оккупантов. Из города выехали более половины жителей.

Город захвачен, но не покорен противником. В Мелитополе и недалеко от города работают украинские партизаны, там не раз раздавались взрывы. В частности, 3 ноября стало известно, что в результате взрывов была разрушена часть завода, где был основной штаб захватчиков.

8 ноября Иван Федоров поделился, что в селе Вознесенка Мелитопольского района украинские партизаны подорвали место базирования противников.

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