Владелец дома - среди боевиков с 2014 года.

В Донецкой области в доме боевика обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"В ходе проверки оперативной информации во время проведения обыска на территории одного из домовладений города Красногоровка Покровского района обнаружен и изъят мощный схрон оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств", - говорится в сообщении.

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В частности, в доме изъято 2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7, 2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм, 10 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 4 запала к ручным гранатам – УЗРГ, 3 гранаты РГД-5, 2 ручные дымовые гранаты РДГ-55, 2 гранаты Ф-1, две 200-граммовые тротиловые шашки, противотанковую мину ТМ-62 и 3 дымовые шашки ДМ-11.

По предварительной информации, дом, где найден указанный арсенал, принадлежит местному жителю, который в мае 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований РФ и сейчас находится на временно оккупированной территории.

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