Павлюк решительно настроен на победу и считает, то у России не хватит сил для вторжения.

Командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк высказался о возможном вторжении РФ в Украину. По его словам, у нас есть около 500 тысяч человек, которые готовы "растерзать" оккупантов голыми руками.

Об этом он рассказал в интервью The Times.

Павлюк утверждает, что он готов к войне, но понимает, что мы можем и не победить. Лучшей защитой для Украины станут ярость и превосходство на воде, суше и в воздухе.

По словам Павлюка, в Украине есть около 500 тысяч человек, которые уже прошли через войну и готовы снова бороться за Украину.

"У нас около полумиллиона человек, прошедших войну в этой стране, в которой они либо потеряли кого-то, либо что-то. Полмиллиона, которые потеряли родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей, и готовы голыми руками растерзать русских", - заявил командующий ООС.

Читайте такжеВ Харьковской области отработали более 10 сценариев на случай нападения России - СБУПавлюк решительно настроен на победу и считает, то у России не хватит сил для вторжения. "Если нашей разведке удастся спрогнозировать направление основного удара русских, после первых больших потерь они дальше не пойдут", — сказал он.

"Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама собой. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", - добавил генерал-лейтенант.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Читайте такжеСамая большая помощь с 2014 года: в Украину прибыла первая партия летального оружия от СШАВ Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

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