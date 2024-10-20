Кроме того, группа подобрала несколько раненых, которых не успели эвакуировать из-за нашествия россиян.

Бойцы 36 бригады морской пехоты во время боев в Курской области РФ совершили подвиг и героизм, достойный киноленты, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что 9 морских пехотинцев заняли позиции для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но со временем попали в окружение россиян.

"Бойцы приняли трудное решение - вызвать огонь артиллерии на себя, поэтому в зону их пребывания полетели артиллерийские снаряды, в частности, американская демократия в виде кассетных боеприпасов. В дом, где сидели ребята было попадание, после чего он загорелся", - пишет проект.

Наблюдая эту картину с дронов, собратья морпехов расстроились. Было очевидно, что в результате артиллерийского удара группа погибла. Впрочем, через некоторое время все 9 воинов вышли с позиций. "Все живы и успели подобрать других раненых... Гордимся и надеемся, что награды найдут своих Героев", - отмечает проект.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат ситуацию под своим контролем.

Ранее Сирский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине.

Украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: