Во время авианалета российской авиации на Мариуполь уничтожено родильный дом в центре города, а также больницу, детское отделение и отделение терапии.

Авиабомба на роддом в Мариуполе - это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Сегодня день, который определяет все. Определяет, кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детскую больницу. Работающий роддом. Здания разрушены. По состоянию на это время 17-ть раненых. Разбор завалов еще продолжается. Люди вовремя начали прятаться от воздушной тревоги. От 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на украинские города. Уже много раз... Это было уже даже за гранью зверства. Все, что оккупанты делают с Мариуполем, это уже за гранью зверства", - заявил президент.

По его словам, сегодня мы должны быть едины в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю.

"Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой. Харьковом. Изюмом. Ахтыркой. Черниговом. Бородянкой. Гостомелем. Житомиром. Да еще десятками украинских городов. Которые никогда не представляли никакой угрозы Российской Федерации. Разрушены больницы, разрушены школы, церкви, дома. И все убитые люди. Убитые дети. Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, во время авианалета российской авиации на Мариуполь уничтожен родильный дом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара по роддому в Мариуполе были ранены 17 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: