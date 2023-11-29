В российском МИД не считают, что отношения РФ с Альянсом в обозримой перспективе восстановятся.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова - Сергей Рябков, оценил вероятность того, что в будущем произойдет вооруженный конфликт между его страной и государствами-членами НАТО (Североатлантический альянс).

В интервью российскому изданию "Известия" Рябков сказал, что "целиком и полностью выбор на стороне НАТО". В то же время он утверждал, что Россия готова якобы "защищать" свои "национальные интересы" всеми средствами.

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", - добавил пособник Лаврова.

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По его словам, если кто-то в западных странах думает, что россияне нуждаются в отношениях, "что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, - то это крупнейшее заблуждение".

Россия - НАТО: что нужно знать об отношениях страны с Альянсом

После того, как РФ оккупировала Крым и вторглась на часть Донбасса, страны-члены НАТО поддержали Украину, и отношения Альянса с российской стороной начали стремительно ухудшаться.

Украина в своей Конституции прописала стремление вступить в НАТО. Власти РФ выступили категорично против такого выбора украинской стороны. Позже РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что в начале вторжения российские власти обещала закончить полномасштабную войну в том случае, если Киев согласится отказаться от вступления в Альянс, однако представителям РФ не доверяли и не доверяют.

В начале октября председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Альянс считает для себя самой большой угрозой Россию и террористические группировки.

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