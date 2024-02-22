Игорь Романенко предположил, что командование приняло непростое решение из-за ситуации в Авдеевке.

Защитники Украины за неделю сбили семь самолетов РФ разных типов. Это удалось сделать, вероятно, потому что командование выделило на эти операции ракеты к зенитно-ракетным комплексам большой дальности из-за событий в Авдеевке.

"У нас есть небольшое количество зенитных ракетных комплексов большой дальности, такие как Patriot, SAMP/T, и встроенная система по программе FrankenSAM, которые могут действовать до 150 километров на средних-больших высотах", – рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии изданию "Обозреватель".

Он отметил, что для этих ЗРК у Украине предоставили некоторое количество ракет. Эксперт считает, что определенное количество ракет выделили на борьбу с российской авиацией.

Видео дня

"Поэтому руководством было принято решение после того, как произошли действия россиян в Авдеевке с применением управляемых авиабомб, все же ответить на это…И сейчас, как мы видим, их применение (применение ракет – УНИАН) на нескольких направлениях приносит успех по уничтожению самолетов Су-34 – это именно носители управляемых авиационных бомб, а Су-35, истребитель современный, прикрывает от действий авиации", – подытожил генерал-лейтенант.

Потери России в войне против Укранины - последние новости

Вооруженные Силы Украины за неделю сбили семь российских истребителей на восточном фронте. Издание Forbes пишет, что скоро украинские военные не смогут сбивать самолеты РФ из-за дефицита боеприпасов.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, более 320 вертолетов и 7560 БПЛА российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: