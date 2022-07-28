Оккупанты пытаются ликвидировать последствия прямых попаданий в Антоновский мост.

Российские оккупанты возводят "понтонные переправы" в Херсонской области после того, как ВСУ начали бить по стратегически важным мостам области.

Об этом 24 канала сообщил херсонский активист Владимир Молчанов.

Таким образом, по словам Молчанова, россияне пытаются ликвидировать последствия прямых попаданий в Антоновский мост.

Активист отметил, что перед тем, как проезд по Антоновскому мосту стал окончательно невозможным, россияне смогли ночью перегнать партию техники. А по той, которую не успели переправить, украинские защитники нанесли удар.

"Они построили понтонную переправу уже через Ингулец в Дарьевке, по тем же локациям, которые были еще с "советских" времен. Там был понтонный, но стационарный мост", - рассказал активист.

Этот мост 30 лет существовал в форме понтонов, пояснил активист. По его подъездам русские и построили переправу, замаскировав все веточками.

Удары по мостам в Херсонской области

19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.

24 июля атаке ВСУ подвергся и единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подтвердил, что ситуация с Антоновским мостом в Херсоне взята под огневой контроль ВСУ.

По словам эксперта Ивана Киричевского, чтобы покинуть отрезанный берег города, русским оккупантам придется оставить здесь всю свою тяжелую технику.

Как отмечали в британской разведке, ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Через Днепр осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонской области.

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