Через Днепр осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонской области.

Российская армия в Херсоне решила проложить "альтернативный" Антоновскому мосту путь переправы личного состава и техники.

Понтонную переправу оккупанты проложили возле Антоновского моста, о чем свидетельствуют отснятые очевидцами кадры.

Помимо транспортёра задействованы еще и буксировочные катера. Выглядит это достаточно банально: 4 буксира тягают понтоны с машинами с одной в другую сторону.

Сообщается, что русские пристраивают военную технику к гражданским авто, используя таким образом гражданских как живой щит.

Удары по мостам в Херсонской области

19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.

24 июля атаке ВСУ подвергся и единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подтвердил, что ситуация с Антоновским мостом в Херсоне взята под огневой контроль ВСУ.

По словам эксперта Ивана Киричевского, чтобы покинуть отрезанный берег города, русским оккупантам придется оставить здесь всю свою тяжелую технику.

Как отмечали в британской разведке, ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Через Днепр осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонской области.

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