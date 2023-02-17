Однако фронт держится, ситуация контролируемая украинскими войсками.

Российские войска продолжают увеличивать массовость наступательных действий на востоке Украины. Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты основные силы применили на направлении Кременной.

"Оккупанты сейчас бросают туда все усилия, там постоянно попытки прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику", - сообщает Telegram-канал Луганской области.

Гайдай добавляет, что не только Кременная, но и другие направления также страдают от российских атак.

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"На всех направлениях намного увеличилось количество обстрелов и наступлений, и сейчас даже подключают уже авиацию. Но какой бы тяжелой ситуация на сегодня ни была – она абсолютно контролируемая: и в Белогоровке, и направление Кременная-Лиман, и направление Сватово-Купянск", - говорится в обращении главы облгосадминистрации.

В частности один из населенных пунктов очень сильно пострадал из-за попытки наступления оккупационных войск. Россияне не прекращают действовать по тактике уничтожения городов.

"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы не били российские снаряды", - добавил Гайдай.

Что известно о ситуации на Луганщине

Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщил об отражении атак россиян на нескольких направлениях, в том числе и в Луганской области.

Ресурс Politico проинформировал, что оккупанты потеряли под Угледаром свою элитную бригаду.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские компании открывают свои представительства на территории области.

10 февраля в Генеральном штабе отмечали, что РФ не отказалась от плана выйти на границы Луганской и Донецкой областей.