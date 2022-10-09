В пакет помощи войдет зимнее снаряжение для украинской армии.

Украина получит от Германии пакет помощи на 11 миллионов евро. Речь идет о теплой форме, палатках и снаряжении для ведения боевых действий зимой.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что Берлин отправит 100 тысяч теплых нижних курток, свитеров и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов.

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Кроме того, Германия отправит ВСУ индивидуальные резервные наборы питания с длительным сроком хранения, в который входят пайки длительного хранения, которые можно есть как в холодном виде, так и разогретыми.

Отмечается, что минобороны Украины еще в августе запросило зимнее снаряжение для ВСУ. Алексей Резников в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил, что требуется срочная поставка зимнего обмундирования для 200 тысяч солдат. В свою очередь несколько стран НАТО заявили, что намерены собрать зимние наборы для украинской армии.

Война в Украине и помощь Германии - что известно

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не отправляет Украине боевые танки, чтобы не допустить "расширения масштабов войны".

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В этот же день в ФРГ объявили, что отправят Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

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