В ближайшие недели власти Франции планируют передать Украине еще шесть САУ Caesar.
Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекарню в эфире LCI, это вооружение, которое президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.
"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1", – сказал Лекорню.
Французский министр подчеркнул, что Париж выполнит свое обещание, отправить Украине 24 гаубиц Caesar. Он также отметил, что военная помощь Украине не делает Францию участником войны.
Война в Украине: помощь Франции
16 октября 2022 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставит Украине системы противовоздушной обороны и расширит программу обучения украинских военных. В воинских частях Франции для прохождения боевой подготовки обещали разместить около двух тысяч военных из Украины.
В начале октября сообщалось о том, что Франция намерена передать Украине двадцать 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion. Отмечалось, что контракт между компанией Arquus, входящей в группу Volvo, и Министерством обороны Франции находится на завершающей стадии.
Кроме того, ранее власти Франции собирались отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, чтобы отдать их Украине.