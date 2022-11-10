Это вооружение, которое президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.

В ближайшие недели власти Франции планируют передать Украине еще шесть САУ Caesar.

Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекарню в эфире LCI, это вооружение, которое президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.

"Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1", – сказал Лекорню.

Видео дня

Французский министр подчеркнул, что Париж выполнит свое обещание, отправить Украине 24 гаубиц Caesar. Он также отметил, что военная помощь Украине не делает Францию участником войны.

Война в Украине: помощь Франции

16 октября 2022 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставит Украине системы противовоздушной обороны и расширит программу обучения украинских военных. В воинских частях Франции для прохождения боевой подготовки обещали разместить около двух тысяч военных из Украины.

В начале октября сообщалось о том, что Франция намерена передать Украине двадцать 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion. Отмечалось, что контракт между компанией Arquus, входящей в группу Volvo, и Министерством обороны Франции находится на завершающей стадии.

Кроме того, ранее власти Франции собирались отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, чтобы отдать их Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: