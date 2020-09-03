Ранее Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу и провести амнистию.

Замглавы делегации Украины на минских переговорах Витольд Фокин выступает за ту амнистию на Донбассе, которая не будет распространяться на боевиков с "руками по локоть в крови".

Об этом рассказал другой участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

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Журналист допускает, что смысл слов Фокина об особом статусе для всего Донбасса и амнистии был искажен.

"Мы так много говорим о Фокине. Я сегодня (2 сентября, - УНИАН) с ним разговаривал, причем он сам предложил… Он очень эмоционально воспринимает прессинг, который начался на него. Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было – "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Это очень важное уточнение", - отметил Гармаш.

Что касается особого статуса Донбасса, то в этом контексте, говорит Гармаш, также есть уточнения.

"Он говорит об особом статусе, но здесь уже может быть вина не журналистов, а его понимание особого статуса. Когда мы начали говорить – а кто же сюда принесет инвестиции, если будет область поделена? То есть для него особый статус – это режим льготного налогообложения, о чем он говорил до этого, и Кравчук говорил. Думаю, есть определенное непонимание, возможно, извините, что старика просто использовали. Давайте сбавим накал, нужно разобраться", - сказал журналист.

Скандал с Фокиным: что было ранее

В одном из своих недавних интервью Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и общей амнистии боевиков не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

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Автор: Юрий Годован