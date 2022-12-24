По предварительным данным, россиянина ликвидировали в ресторане "Шеш-Беш".

В донецком ресторане "Шеш-Беш" ликвидировали бывшего офицера российского спецназа "Альфа" Михаила Бридасова.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", Бридасова ликвидировали на праздновании дня рождения сканадального экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Бывший офицер" Альфа " Михаил Бридасов 21 декабря весело и феерично отметил днюху Рогозина в Донецком ресторане "Шеш-Беш". Слава Нации. Смерть врагам", - написал "Штирлиц", добавив фото Бридасова с пометкой "Груз 200".

Ликвидацию подтвердил и сам Рогозин, который, кстати, на день рождения получил осколок в ягодицу. Он отметил, что Бридасов был близким для него человеком и личным помощником.

Прилет в разгар застолья: как Рогозин отпраздновал день рождения

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоцинко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, "проникающее осколочное ранение ягодиц", а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Позже в ГПСУ заявили, что Рогозину во время празднования его дню рождения в Донецке "передали протокол" о нарушении госграницы. Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

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