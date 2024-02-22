Ее нашли в селе Солоти.

Российские военные уронили на Белгородскую область очередную 250-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом пишет российское издание Astra, ссылаясь на собственные источники. 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что в селе Солоти Валуйского городского округа нашли и ликвидировали "взрывоопасный предмет".

По данным журналистов, речь идет о фугасной авиабомбе. ФАБ-250 нашли 18 февраля, из села Солоти эвакуировали около 150 местных жителей. Авиабомбу ликвидировали на полигоне.

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Сбросы бомб на российские города: что известно

По данным российских журналистов, за время полномасштабной войны войска РФ уронили не менее пяти авиационных бомб на Белгородскую область.

В апреле бомба упала прямо в центре Белгорода, возле жилых многоэтажек. На месте взрыва образовалась воронка. Российское министерство обороны отчиталось о "нештатном сходе авиационного боеприпаса" с истребителя-бомбардировщика Су-34.

Вскоре на одной из улиц города нашли авиационную бомбу ФАБ-500, она не взорвалась, однако снесла балконы трех этажей дома.

Уже в мае в Белгородской области нашли еще одну ФАБ весом 500 килограмм, для ее ликвидации пришлось эвакуировать целую улицу в селе Головчино.

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