Сообщается, что удар был нанесен по больнице.

Российские захватнические войска действительно сбросили бомбу на поселок Липцы в Харьковской области, однако ее тип пока неизвестен украинской армии.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net. По его словам, оккупанты нанесли авиационный удар по больнице в Липцах, они продолжают бить по Украине из различного вооружения.

"Российский агрессор со своей территории продолжает бомбить Харьковскую область. С направления Белгорода враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам и Нескучному и сбросил две авиабомбы на Волчанск", - рассказал он журналистам. Видео дня

Россияне заявили о первом применении ФАБ-3000

Как сообщал УНИАН, сегодня в сети распространили видео авиационного удара по поселку Липцы. Российский блогер Fighterbomber заявил, что были применены ФАБ-3000.

Он назвал это первым в истории боевым применение бомбы такого калибра с управляемым модулем планирования и коррекции. По его словам, радиус сплошного поражения этой бомбы составляет 230 метров, а обломков - 1240 метров.

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