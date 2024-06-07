По словам президента Франции, "смысл в том, чтобы сообщать цифры после того, как поставки осуществлены".

Эммануэль Макрон отказался сообщить количество проданных Украине истребителей Mirage 2000-5. Об этом сообщает Le Monde.

Отвечая на вопрос о продаже Киеву Mirage 2000-5, Макрон не захотел называть количество поставленных самолетов и имена партнеров "ради эффективности".

"Наш подход всегда заключался в том, чтобы сообщать цифры о поставках после того, как они были осуществлены. ... Это эффективнее и дает противнику меньше информации", - сказал президент Франции. Видео дня

Он подчеркнул, что "решил дела, потребности, поэтому первоочередная задача - немедленно начать подготовку пилотов и механиков".

"Это то, что будет запущено в ближайшие дни во Франции, поскольку это техническое обучение, которое предоставляется на наших площадках", - добавил Макрон.

Продажа Украине истребителей Mirage 2000-5

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна передаст Киеву истребители Mirage 2000. Кроме этого, Франция обучит украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.

Со своей стороны министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл детали будущей сделки. По его словам, переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации".

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