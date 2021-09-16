В ЕС считают, что Россия продемонстрировала недостаток политической воли в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Европейский Союз осудил решение России не продлевать действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, обнародованном сегодня.

"Европейский Союз осуждает решение Российской Федерации не согласовывать продление мандата пограничной наблюдательной миссии в Гуково и Донецке после 30 сентября. Это неудачный политический сигнал, который подтверждает недостаток политической воли у России, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что Россия в 2014 году незаконно аннексировала Крымский полуостров и начала дестабилизационные акты агрессии, что является вопиющим нарушением международного права и норм и принципов ОБСЕ.

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"Именно поэтому мы постоянно призываем Россию немедленно прекратить разжигать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки поддерживаемым Россией вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены из-за присутствия российского военного снаряжения и персонала на суверенной территории Украины", - говорится в заявлении.

Европейские дипломаты назвали шагом назад в усилиях найти мирное урегулирование конфликта тот факт, что Россия, как сторона конфликта и подписант Минских договоренностей, решает прекратить деятельность пограничной наблюдательной миссии.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении России", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление, что Российская Федерация отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В Министерстве иностранных дел Украины связывают решение РФ не продлевать действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе с планами и в дальнейшем поставлять оружие на оккупированный Донбасс.

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Автор: Виталий Саенко