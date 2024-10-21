Лидеры европейских стран пока опасаются возможной отправки своих солдат в Украину.

Европейские страны могут обсудить возможность отправки европейских миротворцев в Украину, передает Politico.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что слухи о помощи России от КНДР требуют более решительных действий от партнеров Украины. "Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - сказал он.

Глава МИД Литвы добавил, что Европа продолжает действовать пассивно. Тем не менее он уверен в способности союзников Украины предпринять все необходимые проактивные шаги для решения конфликта.

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В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул идею размещения французских войск на территории Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц быстро пресек это, заявив, что "никаких сухопутных войск и солдат на украинской земле, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО, не будет".

По словам анонимного консервативного депутата ЕС, в Европе рассмотрят возможность отправки миротворцев в Украину только после завершения войны. Европейские политики не хотят допустить эскалации конфликта.

Западные чиновники отметили, что если информация об отправке военных КНДР в Украину подтвердится, это будет означать серьезную эскалацию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль-Барро подчеркнул, что такой сценарий "выведет конфликт на новый этап".

Западные союзники Украины обеспокоены сообщениями о том, что Северная Корея отправляет тысячи своих солдат на помощь России в войне против Украины. Несмотря на это, министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Марк Рютте отказались подтвердить прямое участие Пхеньяна в конфликте.

Эти слухи также не подтвердили министры обороны стран G7 во время встречи в Неаполе на выходных. Тем не менее Украина и Южная Корея заявили о том, что Пхеньян уже отправил в Россию около 12 000 солдат.

Во время встречи в Брюсселе лидеры Франции, Германии, США и Великобритании не говорили о северокорейских войсках. Помимо этого они остались разделенными по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен поделился, что отчеты показывают необходимость в том, чтобы наладить контакты между НАТО и партнерами Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что союзники РФ с каждым днем ​​все больше вовлекается в войну против Украины.

Отправка западных военных в Украину - другие новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что вопрос о присутствии западных войск в Украине является полезным для влияния на РФ.

Макрон назвал условие, при которых возможна отправка французских военных в Украину. Он подчеркнул, что это может произойти в случае прорыва фронта в сторону Киева или Одессы.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что уже пришло время отправлять в Украину военных НАТО. Он объяснил, какие это угрозы отправка военных КНДР несет Киеву.

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