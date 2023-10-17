Возле Бахмута Силы обороны продолжают вытеснять российских оккупантов.

В ВСУ объяснили, что творится на самых горячих точках на восточном участке фронта - возле Бахмута, Купянская и на других направлениях.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал о последних изменениях в эфире информационного марафона "Єдині новини".

"На южном направлении вблизи Бахмута мы продолжаем свои наступательные действия. Оккупанты уже в своих Z-каналах начинают истерить о том, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и не удобная. Из той информации, которую они распространяют, они уже начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там", - сказал Евлаш.

Однако, по его словам, российские захватчики смогли заминировать в той местности территорию - сейчас там достаточно большие минно-взрывные поля.

"Сейчас, на некоторых участках, мы уже зашли за железную дорогу (вблизи Клещиевки - УНИАН), закрепились там и продолжаем наносить огневое поражение по противнику. Конечно, с наступлением этой осенней погоды, из-за перепутья, немного сложнее это все будет осуществлять. Однако, ничего не остановит то, время чего пришло", - сказал Евлаш.

Также он рассказал, что обстановка вокруг Курдюмовки напряженная.

"Противник там пытается контратаковать. Пытается подтягивать свои резервы, и в частности, различных подразделений как отдельные мотострелковые батальоны и полки. Также у него есть парашютно-десантные подразделения, части "Шторм Z" и боевой армейский резерв", - сообщил Евлаш.

По его словам, враг не желает так просто отступать. "Его гонят на мясо и заставляют наступать, поскольку, если он откажется от выполнения поставленных там задач, то понимает, что будет уничтожен, или жестоко забит или наказан своими же войсками", - подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что враг собирает последние резервы.

"Уже мы видим, что подтягивают различные образцы вооружения, в том числе, которые они еще не внедрили - новейшие, это и новые БТР. Они пытаются латать за счет этого свои дыры", - отметил Евлаш.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Купянском и Лиманском направлениях.

"Врагу сложно вести сразу такое масштабное наступление на разных участках фронта как в нашей полосе ответственности, так и на Таврическом направлении. Однако, одновременно на Лиманском и Купянском направлении, получив по зубам, врагу сложно распылять усилия", - сказал Евлаш.

В связи с этим, оккупанты решили сосредоточить усилия на самой важной для себя цели.

"А именно, успеть до наступления холодов получить себе выгодные позиции и попытаться максимально продвинуться в Купянск. Однако, так просто им это не удастся, поскольку в течение долгого времени мы оборудовали там инженерные позиции, делали минно-взрывные заграждения, и противник уже попробовал их, почувствовал мощность наших укрепрайонов на этом направлении", - подчеркнул Евлаш.

При этом, за минувшие сутки враг 687 раз обстреливал украинские позиции на этом направлении. Вчера было ликвидировано 163 оккупанта и поражено 24 образца вражеского вооружения и военной техники.

Как сказал Евлаш, сейчас несколько уменьшилась интенсивность боевых действий, поскольку начинаются сезоны дождей, и проводить наступательные операции значительно сложнее для РФ.

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, в течение суток украинские войска отбили более 10 атак врага.

По словам военного эксперта Романа Свитана, это город стал для россиян "вторым Бахмутом" по количеству потерь. Для преодоления авдеевского гарнизона руководство РФ уже пожертвовало тысячами солдат.

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