По его словам, украинским воинам удалось отбить контроль над колеей и занять выгодные оборонительные рубежи.

Освобождение Андреевки на Бахмутском направлении стоит рассматривать как эпизод украинской фазы контрнаступления. Благодаря этому удалось ухудшить логистику оккупантов.

Об этом в интервью "УП" заявил командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий.

Он пояснил, что Андреевка имеет важное значение по нескольким причинам. Во-первых, у россиян были два плацдарма на юге Бахмута. Эти плацдармы давали возможность им развивать наступление на основную часть Донбасса, который сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Это крупнейшие населенные пункты. Они чрезвычайно важны со многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать снова угрозу Харькову. Задача ВСУ - отодвинуть захватчиков.

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Во-вторых, позиция россиян в Бахмуте не является чрезвычайно устойчивой. Существуют сложности, связанные с тем, как устроена сеть дорог. Она не является чрезвычайно устойчивой и дает украинским силами возможности для собственных активных действий. Впрочем, Билецкий воздержался от "анонсов".

"К большому сожалению, ХАМАС показал нам и всему миру, что блицкриги, условно говоря, проводятся в тишине, а не под анонсы. Что касается населенного пункта Андреевка. Без контроля Андреевки не было возможно адекватное удержание и окончательный захват Клещиевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки. А железнодорожный путь - это то, что называется в военном деле "барьерный рубеж". Это легко оборонять и чрезвычайно сложно брать. После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожными путями на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и вплоть до Курдюмовки", - рассказал Билецкий.

После этого логистика россиян ухудшилась. На юге Бахмута у них полностью потеряны любые возможности для контрнаступления. В то же время подразделения Сил обороны находятся в удобной оборонительной позиции, контролируют железнодорожные пути и имеют возможности спокойно отражать любые атаки.

"То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации оно невозможно", - пояснил Билецкий.

Продвижение под Бахмутом

В конце сентября украинские воины взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут. Этот тактический успех приблизил их к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения у оккупантов.

Сейчас силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. В то же время противник пытается восстановить утраченное положение в районе освобожденных Андреевки и Клещиевки, продолжаются тяжелые бои.

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