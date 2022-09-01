Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвала жителей ряда регионов эвакуироваться до начала холодов.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует людям, которые эвакуировались с наиболее опасных территорий Украины, планировать возвращение домой до весны.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона 31 августа, отвечая на вопрос о том, если тепло или электричество будут возвращены в регионы, из которых эвакуировали людей, будет ли население передислоцировано обратно в свои дома или до весны людям не советуют планировать возвращение.

"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов. Донецкая область, Херсонская, Запорожская, Харьковская - часть. Кто может, давайте будем помаленьку планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем уже говорить о возвращении", - подчеркнула Верещук.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что решение на уровне государства об обязательной эвакуации было принято только для Донецкой области. Что касается других областей, где продолжаются постоянные обстрелы и невозможно отремонтировать водоснабжение и газоснабжение, то власть на местах анализирует ситуацию и рассматривает вопрос о частичной эвакуации.

"Насчет обязательной эвакуации, решение на уровне государства принято только по Донецкой области. Другие области сейчас анализируют и рассматривают вопросы частичной, отдельных районов, эвакуации, где идут постоянные обстрелы, где невозможно отремонтировать водоснабжение, газоснабжение. Окончательное слово за администрацией, руководство ОВА анализирует риски, они имеют при своих штабах комиссии специальные, которые коллегиально рассматривают вопросы текущие, а также прогнозируют как будет выглядеть ситуация в будущем. И только тогда, когда они имеют такое решение, они обращаются письменно к правительству, и правительство или принимает решение об обязательной эвакуации, или нет", - акцентировала Верещук.

Она добавила, что только вернулась из Николаевщины, где крайне сложная ситуация с водоснабжением.

"К примеру, Николаев до сих пор без воды, им очень тяжело. Они ищут все пути. На Николаевщине трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Спасибо волонтерам и всем международникам, кто помогает. А ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", - сказала Верещук.

Напомним, 27 августа Ирина Верещук сообщила, что решение об обязательной эвакуации принимается в ответ на обращение местных ОВА.

По словам Ирины Верещук, на сегодня опасными могут быть только отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно из этих отдельных районов, возможно, будет организована обязательная эвакуация - такая же, как продолжается из Донецкой области.

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