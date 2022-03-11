Кроме того, ночью 11 марта вооруженные силы РФ выпустили крылатые ракеты по пгт Барышевка, в результате чего ранения получили 6 человек, в том числе журналист.

В городе Буча Киевской области российские военные из стрелкового оружия обстреляли людей, которые ожидали эвакуации, ранен один человек.

Как сообщает Офис генпрокурора, органы прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, ночью 11 марта вооруженные силы РФ совершили обстрел крылатыми ракетами пгт Барышевка Броварского района. В результате этого ранения получили 6 человек, в том числе журналист. Повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.

В этот же день военнослужащие РФ открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, которые ожидали эвакуации в городе Буча. Ранен один человек.

В прокуратуре также напомнили, что накануне в результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель, а в Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

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