По его мнению, в целом все вопросы "лежат в канве справедливости и несправедливости".

Военнослужащий Роман Синицын, который служит в подразделении аэроразведки Сил обороны и сейчас находится на Харьковском направлении, заявил, что "на службе его раздражают бумажки".

"Бюрократия, возможно, упрощается, но бумажек все равно остается много. Сначала оно было трудно. Потом, когда научился их оформлять, то стало немного легче. Я как младший офицер пишу очень много разных бумажек. На это приходится находить время, потому что по-другому не работает", - сказал он в интервью УП.

По его словам, раздражают военных многие вещи.

Видео дня

"Если до каких-то точечных штук доходить, то, например, очень трудно переводить людей. Об этой проблеме знают все, и она не решается никак. Я говорю о переводе военнослужащих между различными подразделениями, родами войск, между структурами. Это проблема, потому что очень часто есть классные специалисты в какой-то части в одном роде войск", - заявил Синицын.

Он считает, что проблема заключается в забюрократизированности.

"Что еще раздражает? Меня еще пока не особо это цепляет, потому что еще мало прослужил - год скоро будет. Но моих собратьев, которые служат давно, а есть такие, которые лет по 6-7, раздражает отсутствие хотя бы приблизительного срока службы. Потому что это жизнь, ее надо планировать, у кого-то какие-то бытовые или семейные проблемы. Когда у тебя есть эта рамка, когда ты понимаешь ее, то так гораздо проще. С другой стороны, я понимаю Генштаб и высшее военно-политическое руководство. Потому что людей не хватает", - добавил защитник.

По его мнению, в целом все эти вопросы "лежат в канве справедливости и несправедливости".

"И мне кажется, что нам в государстве как-то надо стараться больше идти в сторону уменьшения этих конфликтных несправедливых моментов, в том числе между военными и гражданскими. К примеру, экономическое бронирование. Это надо делать? Конечно, надо. Ну, то есть экономика должна работать, как-то развиваться, потому что это то, что генерирует в том числе мне заработную плату, генерирует нам дроны, автомобили, расходные материалы, боеприпасы и так далее. С другой стороны, вернемся к демобилизации. Военные чувствуют, что это, пожалуй, немного несправедливо, потому что я второй или третий год воюю, а кто-то взял и экономически забронировался", - сказал он.

Синицын убежден, что нужно прописать такие рамки для экономического бронирования, что это временно, что все рано или поздно должны отслужить.

Война в Украине - ужасы плена

Парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с позывным Птичка поделилась воспоминаниями о российском плену и рассказала, как он на нее повлиял - 20 мая исполнилось два года с тех пор, как завершилась героическая оборона Мариуполя.

"Два года прошло от самого страшного приказа, которого я боялась больше, чем навсегда остаться под бетонными плитами. Два года, как мои ребята и девушки в плену. Вы не представляете, что такое плен. Почему вы так активно не постите "наших в военной форме бьют каждый день?" им ломают кости и срезают кожу, их бьют током, насилуют, морят голодом и жаждой, морально уничтожают и унижают", - написала она.

Вас также могут заинтересовать новости: