По его словам, о начале операции будут свидетельствовать территориальные успехи на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский с интригой вспомнил об ожидаемом контрнаступлении.

Во время брифинга президент отметил, что для Украины важно, чтобы контрнаступление увидела и почувствовала Россия.

"Это не кино, мне трудно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", - ответил Зеленский на вопрос, как мир увидит, что украинское контрнаступление началось.

По его словам, деоккупация украинских территорий - это цель контрнаступления. Когда это будет происходить, тогда обществу и станет понятно, что контрнаступательная операция началась.

Украинское контрнаступление - что известно

Разговоры о контрнаступлении ВСУ идут еще с зимы. В частности, в конце февраля Дэвид Петреус говорил, что армия Украины, скорее всего, пойдет в контрнаступление в мае-начале июня.

В то же время в ОП несколько дней назад отметили, что украинский контрнаступление не стоит рассматривать как большую решающую битву. Это будет ряд мероприятий.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у нашего государства есть несколько вариантов проведения контрнаступления.

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