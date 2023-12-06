Украина не получила от партнеров необходимую для наступления авиацию, не хватало также систем разминирования и бронетехники.

Офицер ВСУ и журналист Тарас Березовец прокомментировал большой материал The Washington Post относительно просчетов в наступлении Сил обороны Украины. В частности, его авторы привели конкретные числа, которые ранее не были неизвестны – к примеру, тот факт, что Украине было предоставлено лишь 15% систем для разминирования.

Хотя американские генералы настаивали, что для прорыва российских оборонительных порядков и инженерных полей этого будет достаточно, это было физически невозможно, отметил Березовец в эфире "24 канала".

"Теперь мы понимаем, что это было физически невозможно, потому что отсутствовали целые компоненты проведения этой операции, предусмотренные как обязательные элементы наступательной операции согласно нормативным документам НАТО", – пояснил он.

Так, Украина не получила от партнеров авиацию – ни ударные вертолеты, ни американские истребители F-16. Не хватало также систем разминирования и бронетехники. Кроме того, не хватило времени для подготовки кадрового состава к пользованию этой техникой, хотя на Западе и подгоняли Украину начать наступление еще раньше – в апреле – когда Силы обороны были готовы еще меньше.

"Поэтому ошибки были допущены с обеих сторон – и с украинской стороны, но еще больше со стороны союзников, которые недооценили способность России восстанавливаться", – резюмировал Березовец.

Война в Украине: что происходит на передовой

Уже длительное время не утихают бои за Авдеевку Донецкой области. Россияне пытаются окружить город. По словам офицера "Легиона Свободы", майора МВД Максима Морозова, критической является ситуация на севере города и в районе промзоны. В то же время об отступлении ВСУ из Авдеевки сейчас никто не говорит, подчеркнул боец.

Всего в течение суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Россияне атаковали почти на всех направлениях.

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