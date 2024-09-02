По словам военного, операция спланирована была очень качественно и хорошо.

Рядовой состав украинской армии узнал об операции в Курской области менее чем за сутки до ее начала.

"Об операции мы не знали ничего вообще очень долго. Рядовой состав узнал об операции менее чем за сутки. Я считаю, что операция на уровне КДШВ и главнокомандующего генерала Сырского спланирована была очень качественно и хорошо", - рассказал непосредственный участник штурма, командир десантно-штурмового подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады по имени Сергей.

По его словам, рубежи в Судже украинские бойцы взяли очень быстро и с минимальными потерями. При этом во время захода на вражескую территорию ВСУ применили различные силы и средства. Так, 6 августа украинские подразделения прорвали границу с РФ, затем зашли военные 80 бригады, "хорошо насыпала" украинская авиация, отработали артиллерия и танки. После этого зашла пехота, которая зачистила окопы и опорные пункты противника.

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"Потом мы начали заходить сюда. С первого раза нам не удалось получить этот участок - мы откатились на более выгодные позиции. И после этого мы вместе с танчиком уже сюда заехали, отработал танчик, откатился, и потом уже враг начал сдаваться", - вспоминает десантник.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия усилила обстрел КАБами и FPV-дронами населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем Сил обороны Украины.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что Курская операция ВСУ себя исчерпала.

"Мы только теперь будем вкладывать деньги, инвестировать ресурсы, людей, технику, амуницию, боеприпасы туда без получения какого-то результата", - заявил он

В то же время военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий отмечает, что на фоне наступления Сил обороны в Курской области, Россия начала перебрасывать свои подразделения с Покровского направления.

Он пояснил, что Курская операция показала, в частности, и недостаток резервов России. И тезис о том, что у них "бесконечный ресурс" ломается, если учесть длину фронта. Ведь в таком случае, считает эксперт, оказывается, что на самом деле в России не настолько много людей. И поэтому операция в Курской области открывает новые возможности для Украины.

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