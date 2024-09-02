Обозреватель убежден, что Силы обороны Украины возьмут под контроль Глушковский район Курщины.

Российская армия постепенно будет стирать с лица земли часть Курской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Да, они будут постепенно наносить удары по Судже, используя управляемые авиационные бомбы, то есть, они будут стирать Курскую область постепенно с лица земли. То же самое, что они делают и с украинскими городами", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

При этом он считает, что Силы обороны Украины имеют перспективы взять под контроль Глушковский район Курщины.

"Итак, зона контроля будет расширяться. Сейчас никто из Курской области не собирается уходить. Силы обороны Украины там закрепляются, и кстати, опять же, не просто закрепляются, а продолжают расширять зону контроля", – пояснил Коваленко.

В этой связи, как отметил эксперт, вопрос Курской области далек от закрытия.

Курская область: последние новости

Россияне уничтожают авиабомбами город Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем ВСУ. Также противник обстреливает своих же граждан из артиллерии и атакует дронами-камикадзе. К примеру, 30 августа российская бомба попала в местный детский сад, кроме того, вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.

Между тем WSJ пишет, что украинская операция в Курской области доказывает, что ядерное оружие РФ уже не является фактором сдерживания. Отмечается, что это первый случай, когда ядерная держава столкнулась с вторжением и оккупацией со стороны другой страны - к тому же, неядерной.

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