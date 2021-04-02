На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один из украинских военных.
Как сообщается в сводке Министерства обороны по состоянию на 12:00, с начала суток российские оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе.
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Так, на Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один воин из состава Операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сводке.
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