Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики не прекращают обстрелов на Донбассе / фото УНИАН

На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один из украинских военных.

Как сообщается в сводке Министерства обороны по состоянию на 12:00, с начала суток российские оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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Так, на Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один воин из состава Операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сводке.

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Автор: Антонина Доломанжи