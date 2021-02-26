МИД отмечает, что привлечение Россией жителей временно оккупированных районов Донбасса к выборам в Госдуму РФ приведет к разрушению Минских соглашений.

Министерство иностранных дел Украины обвиняет Российскую Федерацию в сознательном обострении российско-украинского конфликта в связи с намерением привлечь жителей оккупированной части Донбасса с российскими паспортами к голосованию на выборах в Государственную думу РФ.

Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Намерение обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Николенко.

Спикер подчеркнул, что участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, является незаконным. "Россия сознательно разрушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта", - добавил он.

"Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставит под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украина, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих выборах", - подчеркнул Николенко.

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Автор: Виталий Саенко