Педофил "героически погиб" во время исполнения воинского долга в ходе "спецоперации".

OSINT-эксперты разыскали родственников одного из двух российских оккупантов-педофилов, которые изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у ее отца в Броварском районе.

Военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Чернокнижного 1994 года рождения ВСУ уже ликвидировали, отмечают эксперты по OSINT Бджоли. Однако дома из него сделали настоящего героя. В школе, где он учился, Чернокнижному даже установили мемориальную доску.

Утверждается, что педофил "героически погиб во время выполнения воинского долга в ходе "спецоперации" по "денацификации" на территории Украины".

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Чернокнижному даже вручили посмертно орден мужества.

Эксперты нашли контакты его брата Михаила 1993 года рождения, отца Андрея Евгеньевича 1965 года рождения и матери Натальи Валентиновны 1972 года рождения, проживающих в селе Чеботарево Оренбургской области.

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Reuters показало лицо двух российских снайперов, которых Украина подозревает в изнасиловании маленькой девочки и ее мамы во время оккупации РФ в Броварском районе Киевщины. Отмечается, что один из оккупантов был ликвидирован в боях с ВСУ весной 2022 года.

Тогда пьяные россияне ворвались во двор дома, где жила молодая семья. По информации следствия, россияне избили мужчину металлическим горшком, а затем заставили встать на колени. В это время его жена подвергалась групповому изнасилованию. Тогда же насилие совершили и в отношении 4-летней дочери супругов. При этом один из солдат заявил, что собирается "сделать из нее женщину".

После предполагаемого нападения на девочку и ее родителей двое военных вошли в соседний дом пожилой пары, они избили их и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку, которые находились здесь. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать.

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