По его мнению, мы находимся на очередном важном этапе изменения ситуации к лучшему.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина сможет получить боевые самолеты. Согласно его прогнозу, это произойдет примерно через 8 месяцев.

В эфире телеканала "Эспрессо" эксперт напомнил, что украинцы неоднократно заявляли о возможности поставки.

"Сейчас уже есть заявления Резникова и Кулебы о том, что процесс поставки Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ПС Украины Юрий Игнат тоже отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Поэтому мы находимся на очередном важном этапе изменения ситуации к лучшему. Однако временные рамки поставок самолетов намного длиннее. По моему мнению, мы сможем получить боевые самолеты не раньше чем через 8 месяцев", - сказал Згурец.

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По мнению эксперта, предоставление самолетов может стать важнее ракет большой дальности. Он добавил, что в Украине сейчас все происходит в формате дефицита времени и оружия.

"У нас все сейчас происходит в формате дефицита времени и оружия. Это также является признаком и истории с поставкой самолетов. Самолеты для нас сегодня могут быть важнее даже ракет большой дальности ATACMS. Поскольку самолеты в сочетании с ракетами и дальнобойными средствами могут выполнять значительно больше функций, уничтожая наземные цели и обеспечивая функции противовоздушной обороны", - пояснил Згурец.

Предоставление Украине истребителей

Как пишет Politico, украинские власти вслед за поставками боевых танков требуют поставки и западных истребителей и может их получить, рассчитывая в этом вопросе на поддержку стран Балтии.

Словакии заявила, что готова обсуждать поставки истребителей МиГ-29 в Украину.

По данным Politico, дискуссия среди союзников о передаче Украине истребителей уже началась. Ожидается, что дебаты будут еще более сложные, чем вокруг танков. На следующем "Рамштайне" авиация может быть в центре внимания.

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