Роман Свитан заявил, что оккупанты еще с конца сентября или начала октября готовились к ракетному удару.

Разрушение Крымского моста никак не повлияло на решение РФ насести массированные ракетные удары по Украине.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН.

"Он больше повлиял на медийную составляющую. Они в медийном плане к этому "приклеили" Крымский мост. Но реальная подготовка удара такого уровня происходит минимум неделю-две. С конца сентября или начала октября они готовились, это точно. Если бы не Крымский мост, то был бы еще какой-нибудь повод", - сказал эксперт.

Он уверен, что это все привязано к тем предполагаемым переговорам, которые в ближайшее время намечаются между США и Россией.

"По-моему, там еще Великобритания, Франция, Германия. Всегда перед такого рода предложениями Путин увеличивает свою проблемность, чтобы поднять ставки на переговорах. Любые переговоры такого уровня и подготовка к таким переговорам несут смерть", - рассказал Свитан.

Эксперт считает, что до Эрдогана нужно достучаться и сказать: "Товарищ, ты убил несколько десятков человек самой идеей".

"Вспомните все переговоры, которые были. Они все сопровождались такими массированными обстрелами. Например, крайние переговоры по зерновой сделке. Тогда они проходили в Стамбуле, и в это же время был удар по Виннице. Перед переговорами, которые предлагает Эрдоган, Путин увеличивает уровень поражения именно мирного населения, так как на военное поражение никто так реагировать не будет. Это происходит для того, чтобы торговаться жизнями", - добавил Свитан.

Массированный ракетный удар по Украине: детали

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Сегодня ракетные атаки продолжились: в небе над различными областями Украины уничтожено минимум 18 российских ракет. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ривненской, Кировоградской, Львовской и Киевской областях.