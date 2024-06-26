Враг продолжает атаки на определенных направлениях в Волчанске и осуществляет ротацию своих подразделений на линии боевого соприкосновения.

Продолжается война в Украине, и спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх ответил, есть ли российские оккупанты на агрегатном заводе в Волчанске.

В эфире "Радио Свобода", отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Волчанске и о том, какую активность российских оккупантов там фиксируют за последние сутки, Повх рассказал, что за последние сутки в зоне ответственности ОТГ "Харьков" произошло восемь боевых столкновений.

"С началом этих суток враг начал снова две атаки в Волчанске. Наши Силы обороны отражают эти атаки и сосредотачивают огонь по подразделениям, которые наступают", - отметил спикер.

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В то же время враг за минувшие сутки совершил 20 авиационных ударов, 26 ударов дронами-камикадзе и 321 обстрел. "То есть обстановка остается достаточно и достаточно напряженной", - отметил Повх.

Он сообщил, что за минувшие сутки российские захватчики на их направлении убитыми и ранеными потеряли 146 человек. Также потеряли значительное количество боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, восемь автомобилей и три единицы спецтехники.

"Также наша артиллерия и операторы FPV-дронов уничтожили 37 мест укрытия личного состава врага. И уничтожили три места хранения боекомплекта", - рассказал спикер.

Так, отметил Повх, обстановка достаточно напряженная, но Силы обороны держат рубежи и не допускают продвижения врага на тех направлениях, где он сосредоточивает свои усилия, бросая "абсолютно без всякого сожаления свои подразделения фактически на верную смерть".

На вопрос, продолжает ли российская армия стягивать резервы в район Волчанска, чтобы давить и наступать дальше, спикер отметил, что конкретные атаки и стягивание резервов - это разные действия боевого обеспечения и ведения боевых действий.

"Мы констатируем, что враг продолжает атаки на определенных направлениях в Волчанске. Безусловно, он осуществляет ротацию своих подразделений на линии боевого соприкосновения. Поскольку такие потери достаточно ощутимы для врага. Следовательно, он вынужден проводить ротацию", - сказал Повх.

Также на уточнение, откуда именно российская армия подтягивает резервы и насколько эти военнослужащие подготовлены - новобранцы это или профессиональные военные, он рассказал, что направления пополнения есть разные.

"Есть и перетягивание подразделений и частей из других направлений ведения боевых действий. Есть такие части, которые подходят из глубины России. На нашем направлении действует достаточно разношерстная и большая группировка войск", - отметил спикер.

Кроме того, на вопрос о том, что известно об агрегатном заводе, и действительно ли на нем остаются российские военные, к которым нет доступа, Повх сказал: "Этот анклав остается заблокирован Силами обороны Украины".

На уточнение, все же внутри еще остается враг, он рассказал: "Они пытаются туда пробиться. Одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают".

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, в своей сводке сегодня, 26 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что на Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки российских оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем.

Кроме того, в частности, на Краматорском направлении враг не оставляет попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещиевки уже отражена. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.

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