Количество оккупантов на поле боя увеличится, и это будет проблемой.

Закон об электронных повестках позволит России увеличить численность войска оккупантов в Украине. Однако постоянно наращивать количество живой силы РФ не может, так как у нее не хватает вооружения.

Такими выводами поделился военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос слушателя. Он заявил: "Это будет проблема для Вооруженных сил [Украины], но решаемая проблема. Дело в том, что Россия не может до бесконечности увеличивать численность — у них вооружения не хватит. Они сегодня не знают, чем вооружать, и сегодня уже создаются не мотострелковые, а стрелковые полки, роты, батальоны. И они воюют без бронетехники. Так что это будет проблематично, но не критично для нас".

По словам Жданова, нужно еще посмотреть на результаты новой мобилизационной волны в России. Эксперт сослался на заявление военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева о необходимости отслеживать призывников с помощью уличных камер наблюдения. Это показывает нежелание граждан РФ появляться в военкоматах.

А еще у России наблюдаются проблемы с обеспечением. Как заявил Жданов, государство-агрессор не может обеспечить войска снаряжением. Уже были свидетельства, как оккупанты получали б/у бронежилеты и стальные каски образца 1955 года.

Закон об электронных повестках: что известно

Кремлевский диктатор Владимир Путин 14 апреля подписал закон о создании цифрового реестра воинского учета. Он позволяет рассылать мужчинам призывного возраста электронные повестки.

За игнорирование повестки могут лишить права водить автомобиль, совершать жилищные сделки и выезжать за границу. По словам анонимного российского чиновника, бегство россиян из РФ задело Путина, и диктатор решил препятствовать этому в будущем.

Как сообщили в британской разведке, электронные повестки — это часть подготовки России к длительной войне против Украины.

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