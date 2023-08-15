Россия использует списки бывших политических структур.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что РФ находит коллаборантов и корректировщиков через структуры пророссийских политических сил в Украине.

"Как происходит вербовка? Да очень просто. Российские спецслужбы имеют списки бывших политических структур. Начиная от села и заканчивая крупными городами. Им не надо искать каких-то корректировщиков. Они имеют лидеров этих структур за рубежом и переходят от высшего звена к низшему и доходят до последней деревни", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По словам эксперта, захватчики могут найти в любом селе представителя той или иной политической структуры.

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"Если из десяти девять откажут, то один же согласится. Собственно, СБУ просто вынуждена проверять те списки, потому что оно так и получается. Как только берут кого - то из корректировщиков или какого-то коллаборанта - он представитель либо одной, либо другой политической структуры. Как на него вышли? Через социальные сети, через его активность, через прежние контакты его политических лидеров", - пояснил Ягун.

Корректировщики и предатели

С начала полномасштабной войны РФ против Украины наши спецслужбы постоянно задерживают предателей и корректировщиков, которые помогают оккупантам снизить обороноспособность Украины.

Недавно СБУ разоблачила жителя Черкасс, который за 6 тысяч гривен "слил" россиянам точные координаты систем ПВО, а в Полтавской области задержали депутата одного из поселковых советов, который корректировал вражеские обстрелы по передовым позициям ВСУ на Восточном фронте.

В то же время в Кировоградской области задержали мужчину, который "сливал" информацию об аэродромах.

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