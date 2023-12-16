Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции.

Украинские военные расширяют плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. В свою очередь, оккупанты обстреливают украинские позиции из артиллерии, однако безуспешно, говорит военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"За последние сутки российские оккупанты попытались атаковать позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки, в районе лесополосы, и сами россияне отмечают более чем успешный характер контрбатарейной борьбы украинской стороны и главное – преимущество беспилотных летательных аппаратов, которые работают именно по подразделениям российских десантников, не давая возможности им закрепиться", – добавил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Снегирева, россияне безуспешно обстреливают украинские позиции из артиллерии. При этом работают они с максимальных для российских средств поражения расстояний.

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"Это обусловлено тем, что у ВСУ средства поражения, речь идет о ствольной реактивной артиллерии, в полтора-два раза превышают российские тактико-технические характеристики. Учитывая, как отмечают сами россияне, преимущество в воздухе в момент использования и ударных, и разведывательных беспилотников на данном направлении, мы можем говорить о том, что средства поражения российской армии понесут колоссальные потери", – резюмировал Снегирев.

Война в Украине: ситуация на фронте

За сутки на передовой произошло 71 боестолкновение с российскими оккупантами. Как отметили в Генштабе ВСУ, россияне атаковали украинские позиции на Авдеевском, Купянском, Марьинском, Бахмутском и других направлениях.

Тем временем Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области и наносить огневое поражение врагу.

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