Основным фактором, по словам Гетьмана, является нехватка артиллерийских снарядов у ВСУ для отражения врага.

Ветерана российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что окно возможностей для наступления армии РФ открылось за счет нескольких составляющих.

По его словам, первым фактором стала смена руководства Вооруженных сил Украины, пишет Фокус.

"Генералам на новых должностях (очевидно речь идет о смене главкома ВСУ, - ред.) нужно время для входа в дело и ознакомления с оперативными задачами. Обычно военным высокого ранга давали полгода для ввода в более высокую должность. В условиях большой войны столько времени нет", - объяснил эксперт.

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Он считает, что вторая составляющая - изменение погодных условий и появление возможности передвигать тяжелую технику. Третим и основным фактором, по его словам, является нехватка артиллерийских снарядов для отражения врага.

"Все три причины повлияли на активизацию войск РФ на пяти направлениях. Насколько критична ситуация? Мы держим оборону, нормальные прогнозы невозможно сделать. Но скажу точно, что прорыв фронта невозможен. Да, активно атакуют [оккупанты] возле Работино - хотят отодвинуть украинскую артиллерию от Токмака, крупного железнодорожного хаба", - добавил Гетьман.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 19 февраля, на фронте между украинскими защитниками и силами противника произошло 81 боевое столкновение. Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области и нанесли авиаудары по таким населенным пунктам Харьковской области, как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

Российским захватчикам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться результатом захвата Авдеевки. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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