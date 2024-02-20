За прошедшие сутки, 19 февраля, на фронте между украинскими защитниками и силами противника произошло 81 боевое столкновение.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области и нанесли авиаудары по таким населенным пунктам Харьковской области, как Синьковка, Петропавловка, Купянск.
В то же время на Лиманском направлении захватчики, при поддержке авиации, 6 раз шли в штурм в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области. При этом на Бахмутском направлении бои велись в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Было отражено 14 атак. Также авиационному удару подвергся Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне совершили 9 атак возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, но успеха не имели. Тяжелые бои велись на Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака оккупантов.
На Новопавловском направлении захватчики 1 раз пытались провести штурм в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Еще 11 атак они совершили на Запорожском направлении возле Малиновки и Работиного Запорожской области.
"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов. В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавили в ведомстве.
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СМИ писали, что Россия стягивает огромное количество войск на Запорожье. По данным некоторых аналитиков, россияне собрали там 50-тысячную армию.
По данным ISW, темп наступательных операций российских оккупантов под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам РФ придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.
В ВСУ сообщили, что на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты пытаются активизировать усилия вблизи реки черный жеребец, перебрасывают свои резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны Донецкой области для дальнейшего развития наступления.