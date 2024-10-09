Военные эксперты считают, что это был неожиданный шаг, который показал, что Россия не решила давние проблемы с командованием и контролем.

Слабый ответ России на вторжение Украины на территорию России отчасти объясняется постоянными недостатками руководства президента России Владимира Путина, сообщил эксперт по военным действиям изданию Business Insider.

Майкл Бонерт, аналитик корпорации RAND отметил, как отреагировал Путин на операцию в Курске, даже не назначив генерала, который бы взял на себя управление тем, что является военной ситуацией, а не вопросом внутренней безопасности. Он добавил:

"Есть, я думаю, элемент того, что он не хочет ничего делать, когда любой генерал мог бы претендовать на победу".

Отмечается, что ответ России на нападение Украины был не очень эффективным. Украинские войска заявили, что сначала они смогли легко войти в Курск, а затем быстро продвинулись вперед. И хотя прогресс Украины резко замедлился, поскольку Россия усилила свое сопротивление, Россия смогла вернуть себе лишь несколько деревень.

"Реакция России на нападение Украины на российскую территорию была решительно медленной. Путин изначально замер, как и в других кризисах, но в конечном итоге Москва поставила во главе ФСБ", - отмечается в материале.

Военные эксперты считают, что это был неожиданный шаг, который показал, что Россия не решила давние проблемы с командованием и контролем. И, как сказал Бонерт, эти силы безопасности "подчинены Путину".

Эксперты уверены, что выбор Путина часто не имеет смысла с военной точки зрения и вместо этого, похоже, сосредоточен на сохранении его политической власти.

Джордж Баррос, аналитик по России в аналитическом центре Института изучения войны, уверен, что "Путин на каждом перекрестке продолжает делать то, что политически целесообразно и глупо с военной точки зрения", в том числе не проводит еще одну полномасштабную мобилизацию войск или не объявляет такой шаг, как военное положение, чтобы справиться с ответом на "Курск".

Эксперты по российской политике считают, что увольнения российских чиновников направлены на то, чтобы послать сигнал о рисках консолидации слишком большой власти. Некоторые сообщили, что арест заместителя министра обороны в начале этого года мог быть предпринят как предупреждение тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу о том, что он не станет слишком влиятельным.

Эту закономерность можно увидеть в авторитарных режимах, таких как путинский, в целом, считает Бонерт.

Операция в Курской области - свежие новости

Украинская операция в Курской области имела свой смысл, но она не остановила российское наступление на Донбассе. Об этом в заявил глава спецштаба по вопросам помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Он высказал мнение, что попытка Украины ослабить российское давление на этом направлении через операцию части Курской области не сработала - Россия не сняла войска с востока Украины.

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