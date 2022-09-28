"Россия на плацдарме в районе Херсона очень напоминает макаку, которая засунула руку в ящик и схватила банан", - сказал Олег Катков.

Оккупанты не смогут выйти с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области в полном составе - ВСУ держат на прицеле врага с помощью современных РСЗО.

Об этом главред Defense Express Олег Катков заявил телеканалу "Эспрессо".

"Официальной обновленной информации от Генштаба не очень много. ОК "Юг" сообщает об уничтожении значительных сил. За последние несколько дней техники уничтожено где-то на полноценную БТГ", - говорит Катков.

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Он добавил, что идет продвижение ВСУ.

"РФ на плацдарме в районе Херсона очень напоминает макаку, которая засунула руку в ящик и схватила банан. Она не может его отпустить, потому что интеллекта нет и жадность мешает. В целом, ситуация для ВСУ почти идеальна - враг с этого плацдарма никуда уже не денется в полноценном составе", - считает эксперт.

По его словам, это позволяет уничтожать оккупантов весьма эффективно дальнобойными средствами поражения и изматывать их ресурсы.

"В этом случае, не надо жаловаться, что на Юге успехи могут быть менее масштабными, чем, например, на Харьковщине и в районе Лимана. Каждая из этих операционных зон выполняет свою задачу и Юг крайне выгоден в том состоянии, которое есть сейчас", - говорит Катков.

Ситуация на Херсонщине: что известно

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

25 сентября стало известно, что ВСУ в Херсоне поразили местоположение Росгвардии.

27 сентября стало известно, что в оккупированном Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь вражеских грузовиков "Урал".

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