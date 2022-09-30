Оккупанты не могут отступить, потому что все пути под огневым контролем ВСУ.

Окружение российской группировки вблизи Лимана позволит ВСУ освободить в дальнейшем оккупированные территории Луганщины и Харьковщины.

Такое мнение озвучил военный эксперт Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается операции по окружению Лимана, то после уничтожения этой группировки в обороне противника может образоваться большой пробел. Это может упростить продвижение ВСУ и выход на оперативное пространство, что будет способствовать дальнейшему освобождению как Харьковской, так и Луганской областей. Также это полное перерезание путей снабжения группировки российских оккупационных войск, что действует в этом районе", - отметил Рябых.

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Россияне попали в котел в Лимане

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что украинские защитники начали освобождать Луганскую область. Первые свежемобилизованные россияне уже попали в плен.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщал, что впервые в истории ВСУ провели операцию по окружению противника.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, согласно которому украинская армия вошла в Ямполь Донецкой области, что на юго-востоке от Лимана.

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