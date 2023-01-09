По его словам, подготовка к контрнаступлению завершена на нескольких направлениях.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что означает заявление главы ГУР Кирилла Буданова о контрнаступлении ВСУ весной от Крыма до Донбасса. По его словам, подобные заявления звучали и в 2022 году накануне большого контрнаступления украинских защитников в Харьковской области.

В интервью УНИАН эксперт напомнил, что длительное время фронт не двигался, а потом внезапно за полторы недели ВСУ освободили более 8,5 кв. километров территории Харьковщины.

"В том и дело, что кто-то просто наблюдал за линией фронта, а кто-то наблюдал за тем, что происходит на этой линии фронта. А по этой линии почти три месяца шло формирование условий для этого контрнаступления. Аналогичная ситуация и с правобережной Херсонщиной", - отметил Коваленко.

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По его словам, подготовка к контрнаступлению на этом направлении началось еще в мае, а освобождение территорий произошло аж после пяти месяцев ожидания.

"Даже Суровикин, который сказал, что нужно принимать какие-то "очень сложные решения", только через месяц отдал приказ о бегстве с правобережки. Они не очень хотели оттуда уходить, но с каждым разом они понимали, что их нахождение там невозможно, потому что формирующиеся ВСУ условия их оттуда выдавливали", - объяснил эксперт.

По мнению Коваленко, сейчас аналогичная ситуация наблюдается в Запорожской области и даже на левобережной Херсонщине. В то же время ситуация на Луганщине зеркальное отображает Харьковскую область.

"Единственная разница – в Харьковской области там, где начиналось контрнаступление, в основном лесистая местность, что, конечно же, стимулировало результаты нашего контрнаступления, штурмовых действий, мобильных групп", - сказал он.

Эксперт отметил, что, хотя в Луганской области все условия уже сформированы, в Запорожской - все только созревает. Речь идет о скоплении сил и средств в треугольнике Токмак-Васильевка-Мелитополь.

"Это мне напоминает ситуацию с правобережной Херсонщиной. Когда шло массовое накопление, когда они были готовы принимать какие-то очень непонятные "сложные решения". Тогда они пытались насытить правобережку "чмобиками", оттягивая профессиональные подразделения на левый берег. И сейчас мы видим это насыщение на этом треугольнике… Понятое дело, они готовятся к контрнаступлению ВСУ", - добавил Коваленко.

Он объяснил, что сейчас украинские защитники регулярно нивелируют потенциал оккупантов - склады с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, размещение личного состава, командные пункты и пункты управления.

Новое контрнаступление ВСУ

Полковник запаса нашей армии Роман Свитан считает, что новое контрнаступление ВСУ будет тогда, когда хотя бы неделю или две не будет грязи. 4 января Буданов заявил, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

"Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", — подчеркнул глава ГУР.

6 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

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