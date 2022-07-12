По его словам, ВСУ изменили тактику военного противостояния и перешли к третьему этапу – освобождению временно оккупированных территорий.

Херсонская область вскоре станет ареной наиболее жестких боев.

Об этом во время информационного телемарафона заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, Херсонская область вскоре станет ареной наиболее жестких боев. Это обуславливается тем, что Вооруженные силы Украины изменили тактику военного противостояния и перешли к третьему этапу – освобождению временно оккупированных территорий.

"Стоит говорить и о том, что оккупационная армия испытывает нехватку как тяжелой бронетехники, так и главного – боекомплекта именно на территории Херсонской области. С этим связана передислокация дополнительных подразделений с территории АР Крым и переброска боекомплекта из Республики Беларусь. Зафиксирована передислокация до ста вагонов. Все это свидетельствует о том, что позиции оккупационных войск в Херсонской области подвергаются собственно ударам со стороны ВСУ. И уже в ближайшее время мы услышим сообщение от Генштаба ВСУ о продвижении вглубь оккупированных территорий", - сказал эксперт.

Также он отметил, что ситуация на востоке тяжелая, но контролируемая. Сейчас построена линия обороны по линии Соледар, Бахмут и Славянск. Никаких территориальных уступок в течение последней недели нет. К тому же оккупантам не удалось продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, 10 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем захватчиков, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасностью, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.