Он пояснил, Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций.

Россия не готовится нанести одномоментный ракетный удар по Украине.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Это не будет одномоментной атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", – сказал Ступак.

Он пояснил, Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций.

"Доминирование в воздухе - это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что надо еще наземная операция. Но десантных войск в России почти не существует и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак заявил, что только лидеры Турции и Китая способны как-то повлиять на Путина.

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